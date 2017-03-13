Во Владивостоке седан вылетел на встречку

В лобовом столкновении автомобилей пострадал молодой человек

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке седан Тойота Марк II вылетел на полосу встречного движения - в результате чего в лобовом столкновении пострадал пассажир автомобиля (22-летний мужчина получил ушибленную рану лобной области и теперь лечится амбулаторно). Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, столкновение Тойота Марк II и Субару Форестер произошло около дома №7/10 по Камскому переулку в минувшее воскресенье, 12 марта. Время столкновения - около 21:00.

Установлено, что Тойота под управлением 21-летнего мужчины двигалась со стороны улицы Днепровской в сторону проспекта 100-летия Владивостоку. Автомобиль выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Субару, за рулем которого находился 52-летний мужчина.

Подробности инцидента устанавливают специалисты.