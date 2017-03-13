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Осадки накрыли Владивосток на весь день

На дорогах гололедные явления
Фото: Фото:
Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

В минувшие выходные погода порадовала приморцев теплотой, воздух в крае прогрелся до +5…+11 °C, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.

Уже вечером в воскресенье погода начала ухудшаться, в некоторых районах края пошел небольшой дождь. Местами ночью шел снег с дождем, дождь, местами сильный. Температура воздуха составила от −3 до +2 °C, на севере −5…−15°C.

Сегодня, 13 марта, в Приморье бушует циклон. В крае в течение дня сохранятся осадки в виде мокрого снега, на побережье местами с дождем. На дорогах возможны гололедные явления. Температура воздуха от −3...+5 °C.

В ближайшие сутки в Приморье сохранятся осадки, на дорогах возможны гололедные явления. Температурный фон в ночные часы составит +1…−4°C, на северо-востоке до −11°C. Днем воздух прогреется до +3…+8°C, на севере −1…−5°C.

Во Владивостоке сегодня облачно, осадки в виде мокрого снега. Ветер северный, северо-западный сильный. Температура воздуха +1...+3 °C.

Предстоящей ночью в столице края ожидается небольшой, временами умеренный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура −1…−3 °C. Днем воздух прогреется до +2…+4 °C. Сохранится сильный северо-западный ветер.

В последующие дни ожидается погода без осадков. Ночью температура воздуха будет в пределах −1…−4 °C, днем до +4…+7 °C.

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