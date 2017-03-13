День открытых дверей для налогоплательщиков пройдет в многофункциональном центре Владивостока

Консультации будут организованы 17 марта с 9 до 18 часов

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

День открытых дверей для налогоплательщиков пройдет 17 марта в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Бесплатные консультации для всех желающих проведут сотрудники Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю.

Сотрудники налоговой службы расскажут о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций о доходах, полученных в 2016 году; о том, кто должен представить декларацию о доходах и кому положены льготы по имущественным налогам, а также об электронных сервисах ФНС России. Кроме того, все желающие смогут прямо на месте, в помещении МФЦ заполнить и подать налоговую декларацию, а также заявление на льготу по имущественным налогам.

Консультации будут организованы в пятницу, 17 марта, с 9 до 18 часов в отделениях МФЦ по адресам: ул. Давыдова, 9; ул. Верхнепортовая, 76-а; пр-т 100-летия Владивостока, 44; ул. Невельского, 13; Партизанский проспект, 28-а.