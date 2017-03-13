Аэропорт Владивосток расширяет географию полетов

Запущен новый прямой рейс

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Расписание аэропорта Владивосток пополнилось новым рейсом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Аэропорта Владивосток. Авиакомпания «NordStar» открыла воздушное сообщение из столицы Приморья на остров Хайнань.

Первый рейс авиакомпании Y7 9519 отправился из аэропорта по маршруту Владивосток - Санья со 147 пассажирами на борту. Выполнение рейса запланировано с частотой один раз в неделю, по пятницам. Полеты будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing-737-800. Время в пути составит 6 часов.

Расширение маршрутной сети в крупнейшие туристические и деловые центры Китая — важнейший шаг развития воздушной гавани Приморья. Открытию рейса предшествовала большая работа во взаимодействии с аэропортом Санья, туристическими властями Приморского края и острова Хайнань, а также российскими и китайскими авиаперевозчиками.

Аэропорт Владивосток продолжит активную работу в этом направлении с целью наращивания туристических перевозок и предложения пассажирам новых маршрутов.