Во Владивостоке на автобусной остановке изнасилован молодой человек

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Мужчина напал на парня на автобусной остановке во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент случился в ночное время. В районе остановки «Восточная верфь» по улице Героев Тихоокеанцев было совершено нападение на молодого человека возрастом 21 год. В пресс-службе УМВД по городу Владивостоку корреспонденту РИА VladNews сообщили, что данный факт был действительно зарегистрирован. В отдел полиции обратился парень, который сообщил о нападении на него, а затем изнасиловании мужчиной. Злоумышленник применил силу, совершил действия сексуального характера, а после скрылся с места происшествия на неустановленном автомобиле.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Дело передано по подследственности.