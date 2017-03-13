Александру Приходько с каждым днем становится хуже – правительство не реагирует

Депутат Думы Владивостока не планирует сдаваться

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Депутат Думы Владивостока Александр Приходько голодает уже 15-й день, надеясь, что президент России Владимир Путин обратит внимание на расследование уголовного дела в отношении него, а также на его проекты, сообщает РИА VladNews.

Ежедневно Александр Приходько о своем самочувствии отписывается на своей страничке в Fb, где неравнодушные люди продолжают его поддерживать. За 15 дней депутат похудел на 11 кг, жалуется на головную боль из-за голодания. Однако от президента России до настоящего времени ничего не слышно.

- Достучаться до справедливости и правды у нас в стране практически невозможно. Я пока еще твердо решим достучаться до первого лица! Вода камень точит! Вчера состояние было ужасное - целый день пролежал, жена «скорую» вызывать собиралась, я не дал, - рассказал Александр.

По словам депутата, на сегодняшний день он чувствует себя лучше. Александр Приходько намерен дойти до конца, объявив «сухую» голодовку.

Как ранее сообщало РИА VladNews, о своем намерении голодать Александр Приходько объявил еще в понедельник, 27 февраля, сообщив, что его голодовка продлится до тех пор, пока президент России Владимир Путин не даст задание разобраться с уголовным делом, которое было возбуждено Следственным комитетом против депутата еще в 2015 году, а также не обратит внимания на его проекты.