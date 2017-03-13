ГАИ: Пострадавшая в ДТП жительница Владивостока направлена на амбулаторное лечение

По свидетельствам очевидцев, виновник ДТП был пьян

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Пострадавшая в аварии около дома №13 по улице Комсомольской 22-летняя жительница Владивостока направлена на амбулаторное лечение, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города.

- ДТП произошло 12 марта около 22:00. Мужчина 1987 года рождения за рулем автомобиля Тойота Карина двигался со стороны улицы Хабаровская в сторону улицы Иманская, - рассказали во владивостокской ГАИ. - Водитель не справился с управлением и въехал в стоящий автомобиль Ниссан Марч (за рулем был мужчина 1993 года рождения). Пострадал пассажир Ниссан Марч, девушка 1994 года рождения: она направлена на амбулаторное лечение.

Расследование обстоятельств аварии продолжается.

По свидетельствам очевидцев, водитель Тойоты был пьян.