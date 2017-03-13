Стали известны подробности жесткой аварии во Владивостоке

Пострадали два человека

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Стали известны подробности тяжелого ДТП во Владивостоке, которое произошло днем 12 марта, в воскресенье. Как сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города, авария произошла в 13:50 около дома по улице Олега Кошевого, 1 "в".

За рулем автомобиля Ниссан Тиида находился 34-летний мужчина. ТС двигалось со стороны улицы Бурачка в сторону улицы Черемуховой. По предварительным данным, автолюбитель не справился с управлением.

- Автомобиль выехал на тротуар, наехал на препятствие (дорожный знак), сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе, съехал с проезжей части, опрокинулся и наехал на стоящий автомобиль Субару Форестер, - описали последовательность событий в ГАИ. - В результате ДТП пострадал пассажир Ниссан Тиида (женщина 1977 года рождения): она получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки, направлена на амбулаторное лечение. Также пострадал пешеход - мужчина 1975 года рождения: он получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, направлен на амбулаторное лечение. Водитель автомобиля Ниссан Тиида имеет стаж вождения 7 месяцев. За это время он три раза привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.