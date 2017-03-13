В Приморье сгорела баня и летняя кухня

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

12 марта в 21 час 37 минут на пульт пожарной охраны Пожарского муниципального района поступила информация о пожаре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью. Очевидец происшествия сообщил о том, что в селе Новостройка на улице Аэродромная открытым пламенем горят баня и летняя кухня.

В 22.00 пожар был локализован, а в 00.15 – полностью ликвидирован. Общая площадь возгорания составила 36 кв. м. По сигналу тревоги на тушение пожара прибыли 8 человек личного состава и 3 единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. В настоящий момент в причинах возгорания разберутся специалисты.