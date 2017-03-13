Деревянный барак сгорел во Владивостоке

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Поздно вечером 12 марта, в 23 часа 38 минут, в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о том, что на улице Двенадцатая горит одноэтажный деревянный заброшенный барак, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

Прибыв на место происшествия через 6 минут огнеборцы приступили к тушению. В 01.17 пожар был локализован, а в 06.55 пожар на общей площади 250 кв. м. – полностью ликвидирован. В результате происшествия никто не пострадал. Угрозы соседним объектам пожар не представил.

На пожаре работали 23 огнеборца и 6 единиц техники. Причины возгорания установят специалисты.