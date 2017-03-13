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Доллар продолжает расти, рубль - падает

Курс валют на 13 марта
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 59.21 рубля, а евро - 62.74 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Глава ВТБ Андрей Костин считает, что в ближайшее время стоимость американской валюты составит 64 рубля. Российский банкир сообщил, что рубль продолжает слабеть, и этот факт не зависит от динамики цен на нефть. Однако на сегодняшний день цена доллара не доходит даже до 60 рубля.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Дальневосточном банке за 59.40 рубля, а продать валюту выгодно в Банке Пойдем! за 58.00 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в ББР Банке за 63.35 рубля, а продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина,18 за 62.62 рубля за один евро.

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