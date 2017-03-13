Приморцы жалуются на валяющуюся в грязи свинину

Нередко условия продажи продуктов на ярмарках далеки от идеальных

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Жители Приморского края нередко жалуются на качество товаров, продающихся на ярмарках - и условия их реализации, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора. Так, житель поселка Тавричанка описал вопиющую антисанитарию, которая поразила его в реализации свинины с автолотка.

«У продавца мяса с автобуса Тойота Хайс мясо выложено на грязном столе, продавщица работает без перчаток, в грязном фартуке и курит тут же, вместе с водителем», - говорится в заявлении мужчины. «На мою просьбу представить документы, подтверждающие качество продукции, было отказано. Ветеринарные печати на тушах свинины отсутствовали, а сами туши были накиданы на грязный пол в микроавтобусе, который явно не подходит для перевозки парной свинины», - рассказывает покупатель.

На заявление отреагировали специалисты двух ведомств - Россельхознадзора и полиции Надеждинского района. Проверка показала, что у продавца действительно нет ветеринарных сопроводительных документов на мясо.

Две свиные туши общим весом 120 килограммов и суммарной стоимостью 32 400 рублей были изъяты и помещены на изолированное хранение. Практика показывает, что исход таких дел стандартный: предпринимателей штрафуют за нарушение действующего законодательства, а продукцию предписывают утилизировать.