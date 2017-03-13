Пьяные родители выгнали 14-летнюю девочку из дома посреди ночи во Владивостоке 13:04, 13 марта Пьяные родители выгнали 14-летнюю девочку из дома посреди ночи во Владивостоке
ГАИ: Пострадавшая в ДТП жительница Владивостока направлена на амбулаторное лечение 12:49, 13 марта ГАИ: Пострадавшая в ДТП жительница Владивостока направлена на амбулаторное лечение (Эксклюзив)
Первые жертвы снегопада появились на дорогах Приморья 12:39, 13 марта Первые жертвы снегопада появились на дорогах Приморья (Фото)
Новостная лента
Март, 13 понедельник
13:08
Пятилетка Миклушевского: Что губернатор сделал в Приморье?
13:08
Политтехнолог губернатора Приморья рассказал о новоселье в СИЗО Эксклюзив
13:04
Пьяные родители выгнали 14-летнюю девочку из дома посреди ночи во Владивостоке
12:58
Деревянный барак сгорел во Владивостоке
12:49
ГАИ: Пострадавшая в ДТП жительница Владивостока направлена на амбулаторное лечение Эксклюзив
12:39
Первые жертвы снегопада появились на дорогах Приморья Фото
12:37
Пять ДТП произошли во Владивостоке из-за непогоды
12:27
Приморец сам у себя похитил авто
12:19
Удачно выйти замуж можно сразу после окончания вуза, - ученые
12:12
Осадки накрыли Владивосток на весь день
12:07
На суд хабаровских живодерок СМИ не пустят
11:52
В Приморье официально появилась крупнейшая дальневосточная ТОР
11:48
Александру Приходько с каждым днем становится хуже – правительство не реагирует
11:46
Стали известны подробности жесткой аварии во Владивостоке Фото
11:38
Один авиарейс из Владивостока отменен
11:25
Митинг в честь воссоединения России с Крымом пройдет в Приморье
11:12
Во Владивостоке началась реконструкция подпорных стен Фото
11:05
Доллар продолжает расти, рубль - падает
10:58
Житель Приморья попался полиции с гашишем в кармане
10:46
Грабитель на улице Находки выхватил у пенсионерки сумку с деньгами
10:34
В Приморье семейная пара устроила пьяный дебош в поезде
10:21
Особый пожароопасный режим введут в Приморье
10:09
Двух подростков спасли в Приморье с оторвавшейся льдины
09:48
Еще один бесстрашный рыбак утопил свое авто в Приморье
09:36
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
09:24
В Приморье зафиксировано 13 возгораний
09:15
Жительнице Приморья грозит 20 лет колонии за продажу конопли оптом
09:13
Пьяный водитель въехал в припаркованный автомобиль во Владивостоке
09:09
Гороскоп на 13 марта
08:50
Часть Владивостока останется без света в понедельник, 13 марта Адреса
08:20
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения 13 марта Адреса
08:16
Во Владивостоке сегодня дождь со снегом
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4095 (34) от 10 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кое-что о Еве
Цветы на обочине
На оборонном заводе похолодало
Ничья в пользу «Луча-Энергии»
Лучший помощник таможенника – с хвостом
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Приморец сам у себя похитил авто

Мужчине грозит лишение свободы за ложный донос
Фото: s-kub.ru Фото: s-kub.ru
Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратился 22-летний житель Уссурийска, который сообщил, что у него был похищен автомобиль марки Toyota Mark II, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

В ходе проверки факт угона не подтвердился. Установлено, что заявитель, который был лишен прав на полтора года, в вечернее время передвигался на своем автомобиле. В районе Солдатского озера водитель не подчинился законным требованиям сотрудников ГИБДД об остановке транспортного средства и продолжил движение. Желая уйти от ответственности, водитель оставил автомобиль на обочине, после чего заявил в полицию об угоне.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос».

Злоумышленнику грозит лишение свободы до двух лет.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Стали известны подробности жесткой аварии во Владивостоке
11:46, 13 марта 2017 Стали известны подробности жесткой аварии во Владивостоке

Пострадали два человека

Житель Приморья попался полиции с гашишем в кармане
10:58, 13 марта 2017 Житель Приморья попался полиции с гашишем в кармане

Возбуждено уголовное дело

Грабитель на улице Находки выхватил у пенсионерки сумку с деньгами
10:46, 13 марта 2017 Грабитель на улице Находки выхватил у пенсионерки сумку с деньгами

По данному факту возбуждено уголовное дело

В Приморье семейная пара устроила пьяный дебош в поезде
10:34, 13 марта 2017 В Приморье семейная пара устроила пьяный дебош в поезде

Хулиганы попали на видео полиции

Двух подростков спасли в Приморье с оторвавшейся льдины
10:09, 13 марта 2017 Двух подростков спасли в Приморье с оторвавшейся льдины

Выход на лед опасен для жизни

Еще один бесстрашный рыбак утопил свое авто в Приморье
09:48, 13 марта 2017 Еще один бесстрашный рыбак утопил свое авто в Приморье

Выход на лед опасен

В Приморье зафиксировано 13 возгораний
09:24, 13 марта 2017 В Приморье зафиксировано 13 возгораний

Информации о пострадавших нет