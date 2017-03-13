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Общество

Один авиарейс из Владивостока отменен

Расписание
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

В аэропорту Владивостока сегодня, 13 марта, отменен один авиарейс, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на оперативное табло аэропорта.

Так, рейс авиакомпании Аврора HZ-511 отменен. Вылет планировался в 12:45

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