Один авиарейс из Владивостока отменен

В аэропорту Владивостока сегодня, 13 марта, отменен один авиарейс, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на оперативное табло аэропорта.
Так, рейс авиакомпании Аврора HZ-511 отменен. Вылет планировался в 12:45
В аэропорту Владивостока сегодня, 13 марта, отменен один авиарейс, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на оперативное табло аэропорта.
Так, рейс авиакомпании Аврора HZ-511 отменен. Вылет планировался в 12:45
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