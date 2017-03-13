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Политика и экономика

Завершается формирование деловой программы ВЭФ-2017

Однако регионы не проявляют бурной активности и участия
Фото: Минвостокразвития Фото: Минвостокразвития
Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

В рамках третьего Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке 6 и 7 сентября 2017 года, также, как и на ВЭФ-2016, пройдет мероприятие "Улица Дальнего Востока", сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития. Вместе с тем, регионы не проявляют бурной активности в формировании архитектуры деловой программы ВЭФ-2017. Стать активнее их призывают представители Минвостока. 

- В архитектуру программы форума должны войти все новые решения, позитивные изменения, которые происходят сегодня в регионах Дальнего Востока, - обратился к представителям регионов замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков на совещании, посвященном ВЭФ-2017.

На третьем ВЭФ будут работать несколько площадок для презентации регионами своих инвестиционных возможностей. Будут работать специализированные секции и отраслевые выставки.

ВЭФ-2016 собрал 4,6 тысячи представителей бизнеса, экспертного и научного сообщества, общественности из 56 стран мира. Во время форума было подписано 216 соглашений на 1,85 триллиона рублей.

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