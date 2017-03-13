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Удачно выйти замуж можно сразу после окончания вуза, - ученые

Образование влияет на благополучие в семье
Фото: v-tagile.ru Фото: v-tagile.ru
Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что идеальным временем для свадьбы является период после окончания вуза, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости. А шанс развестись существенно снижается у пар, которые были вместе до похода в загс длительное время.

Специалисты провели исследования и выяснили, что нет конкретного возраста, чтобы идеально выйти замуж, но есть некоторые факторы, которые помогут избежать развода.

По словам ученых, люди, поженившиеся до 23 лет, чаще всего разводятся. Как оказалось, дело вовсе не в возрасте, а в образовании. Так, парни и девушки, вступившие в брак после окончания университета, находят счастье в семейной жизни чаще, чем остальные.

Стоит отметить, что на благополучие в семье влияет еще и длительность отношений до загса.

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