На суд хабаровских живодерок СМИ не пустят

Первое заседание пройдет 13 марта

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

13 марта в Хабаровске начнется суд по громкому делу об убийстве животных: на скамье подсудимых - две студентки и их 18-летний знакомый, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости. Судебные слушания будут проходить в закрытом режиме.

Фигурантам предъявлено обвинение как минимум по 15 эпизодам умерщвления животных и птиц. Также им вменяются статьи о разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти.

Заседание 13 марта назначено на 14 часов по местному времени.

Перед началом суда зоозащитники планируют провести в интернете флешмоб за справедливое наказание подсудимых.