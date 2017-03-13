На суд хабаровских живодерок СМИ не пустят

13 марта в Хабаровске начнется суд по громкому делу об убийстве животных: на скамье подсудимых - две студентки и их 18-летний знакомый, сообщает РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости. Судебные слушания будут проходить в закрытом режиме.
Фигурантам предъявлено обвинение как минимум по 15 эпизодам умерщвления животных и птиц. Также им вменяются статьи о разбое, оскорблении чувств верующих и возбуждении ненависти.
Заседание 13 марта назначено на 14 часов по местному времени.
Перед началом суда зоозащитники планируют провести в интернете флешмоб за справедливое наказание подсудимых.