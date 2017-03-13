Митинг в честь воссоединения России с Крымом пройдет в Приморье

К участию приглашаются все приморцы

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Митинг в честь третьей годовщины воссоединения Крымского полуострова с Россией пройдет в Приморье в субботу, 18 марта, в 16:00 у мемориала «Боевая слава ТОФ», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. К участию приглашаются все жители края.

Как сообщили в ассамблее народов Приморья, в нем примут участие студенты, ветераны, спортсмены, представители диаспор и общественных объединений.

«В программе запланированы выступления руководителей общественных организаций и творческих коллективов», – сообщили в ведомстве.

Напомним, в прошлом году в митинге в честь годовщины возвращения Крыма в состав России приняли участие почти 17 тысяч человек.