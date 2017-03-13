Житель Приморья попался полиции с гашишем в кармане 10:58, 13 марта Житель Приморья попался полиции с гашишем в кармане
Особый пожароопасный режим введут в Приморье 10:21, 13 марта Особый пожароопасный режим введут в Приморье
Двух подростков спасли в Приморье с оторвавшейся льдины 10:09, 13 марта Двух подростков спасли в Приморье с оторвавшейся льдины
Новостная лента
Март, 13 понедельник
11:35
Пятилетка Миклушевского: Что губернатор сделал в Приморье?
11:35
Политтехнолог губернатора Приморья рассказал о новоселье в СИЗО Эксклюзив
11:25
Митинг в честь воссоединения России с Крымом пройдет в Приморье
11:12
Во Владивостоке началась реконструкция подпорных стен Фото
11:05
Доллар продолжает расти, рубль - падает
10:58
Житель Приморья попался полиции с гашишем в кармане
10:46
Грабитель на улице Находки выхватил у пенсионерки сумку с деньгами
10:34
В Приморье семейная пара устроила пьяный дебош в поезде
10:21
Особый пожароопасный режим введут в Приморье
10:09
Двух подростков спасли в Приморье с оторвавшейся льдины
09:48
Еще один бесстрашный рыбак утопил свое авто в Приморье
09:36
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
09:24
В Приморье зафиксировано 13 возгораний
09:15
Жительнице Приморья грозит 20 лет колонии за продажу конопли оптом
09:13
Пьяный водитель въехал в припаркованный автомобиль во Владивостоке
09:09
Гороскоп на 13 марта
08:50
Часть Владивостока останется без света в понедельник, 13 марта Адреса
08:20
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения 13 марта Адреса
08:16
Во Владивостоке сегодня дождь со снегом
06:03
Лекарства от облысения стало причиной импотенции
04:22
Стало известно, где находится человеческая душа
02:11
Автомобиль стоимостью 45 млн рублей выставлен на продажу в России
00:06
Рабочая неделя в Приморье начнется с осадков и плюсовых температур
Март, 12 воскресенье
23:20
​Новый способ ранней диагностики опасного заболевания стал доступен ученым
22:10
"Луч-Энергия" принимает "Динамо" в Москве
21:36
В Приморье произошло ДТП Фото
21:09
Читать чужие мысли - возможно, - ученые
20:25
Дачники Приморья должны оформить свои «сотки» по закону
19:59
Американские ученые доказали существование инопланетян
19:32
Девушка из Владивостока не смогла задержаться на популярном ТВ-шоу Фото
18:50
Премьера балета «Аполлон» пройдет на Приморской сцене Мариинского в марте
18:20
Названы 13 причин, побуждающие людей заняться сексом
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4095 (34) от 10 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кое-что о Еве
Цветы на обочине
На оборонном заводе похолодало
Ничья в пользу «Луча-Энергии»
Лучший помощник таможенника – с хвостом
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Общество

Во Владивостоке началась реконструкция подпорных стен

Новые конструкции подпорных стен будут выполнены из сборных железобетонных блоков
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

По заказу администрации Владивостока строители приступили к капитальному ремонту первых трёх подпорных стен по проспекту Красного Знамени, 114, Адмирала Кузнецова, 53 и Светланской, 6, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. Новые конструкции подпорных стен будут выполнены из сборных железобетонных блоков. Спецтехника подрядной организации приступила к работам – на всех объектах ведётся демонтаж старых, разрушенных временем конструкций.

В настоящее время на проспекте Красного Знамени, 114 строители убирают старые бетонные панели и излишки грунта, завозят железобетонные блоки и щебень. Компании-подрядчику предстоит реконструировать 130 погонных метров подпорной стены с максимальной высотой конструкции порядка восьми метров. Предусмотрено и водоотведение – строители сделают продольный дренаж из перфорированных хризотилцементных труб с устройством колодцев. Кроме того, после завершения строительных работ будет выполнено благоустройство прилегающей территории.

Подпорные стены на улице Адмирала Кузнецова, 53 и Светланской, 6 будут выполнены из унифицированных дырчатых блоков. Также предусмотрено водоотведение – строители выполнят поперечный дренаж из стальных труб, а также благоустройство территории.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, в ближайшее время начнётся капитальный ремонт подпорных стен на улице Окатовой, 13-17 и Адмирала Невельского, 17.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Особый пожароопасный режим введут в Приморье
10:21, 13 марта 2017 Особый пожароопасный режим введут в Приморье

За невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности грозит административная и уголовная ответственность

Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
09:36, 13 марта 2017 Погода в Приморье сегодня потенциально опасна

Ожидается сильный ветер и дождь со снегом, обледенение и туман

Гороскоп на 13 марта
09:09, 13 марта 2017 Гороскоп на 13 марта

Сегодня могут вспомниться некоторые обиды

Часть Владивостока останется без света в понедельник, 13 марта
08:50, 13 марта 2017 Часть Владивостока останется без света в понедельник, 13 марта

Время проведения плановых работ с 9:00 до 17:00

Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения 13 марта
08:20, 13 марта 2017 Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения 13 марта

Плановое отключение

Во Владивостоке сегодня дождь со снегом
08:16, 13 марта 2017 Во Владивостоке сегодня дождь со снегом

На дорогах гололедные явления

Автомобиль стоимостью 45 млн рублей выставлен на продажу в России
02:11, 13 марта 2017 Автомобиль стоимостью 45 млн рублей выставлен на продажу в России

Всего выпущено 300 таких машин