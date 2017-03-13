Во Владивостоке началась реконструкция подпорных стен

Новые конструкции подпорных стен будут выполнены из сборных железобетонных блоков

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

По заказу администрации Владивостока строители приступили к капитальному ремонту первых трёх подпорных стен по проспекту Красного Знамени, 114, Адмирала Кузнецова, 53 и Светланской, 6, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города. Новые конструкции подпорных стен будут выполнены из сборных железобетонных блоков. Спецтехника подрядной организации приступила к работам – на всех объектах ведётся демонтаж старых, разрушенных временем конструкций.

В настоящее время на проспекте Красного Знамени, 114 строители убирают старые бетонные панели и излишки грунта, завозят железобетонные блоки и щебень. Компании-подрядчику предстоит реконструировать 130 погонных метров подпорной стены с максимальной высотой конструкции порядка восьми метров. Предусмотрено и водоотведение – строители сделают продольный дренаж из перфорированных хризотилцементных труб с устройством колодцев. Кроме того, после завершения строительных работ будет выполнено благоустройство прилегающей территории.

Подпорные стены на улице Адмирала Кузнецова, 53 и Светланской, 6 будут выполнены из унифицированных дырчатых блоков. Также предусмотрено водоотведение – строители выполнят поперечный дренаж из стальных труб, а также благоустройство территории.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока, в ближайшее время начнётся капитальный ремонт подпорных стен на улице Окатовой, 13-17 и Адмирала Невельского, 17.