Грабитель на улице Находки выхватил у пенсионерки сумку с деньгами

По данному факту возбуждено уголовное дело

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

В отдел полиции обратилась 69-летняя жительница Находки, которая сообщила, что из ее рук неизвестный выхватил сумку с деньгами и документами, после чего скрылся, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции и кинолог со служебной собакой. Овчарка по кличке Мурена вывела полицейских к автомашине, в которой находился мужчина, напавший на потерпевшую. В ходе досмотра у него изъята похищенная сумка.

Злоумышленников оказался ранее судимый 29-летний житель Большого Камня, который дал признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

В настоящее время злоумышленник находится под стражей.