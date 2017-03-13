В Приморье семейная пара устроила пьяный дебош в поезде

Хулиганы попали на видео полиции

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Наказание по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) грозит семейной паре, решившей некультурно отдохнуть во время поездки в вагоне поезда «Владивосток - Совгавань»: супруги возрастом 40 и 49 лет приложились к бутылке и не обращали внимание на окружающих - за что и были сняты с поезда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

Семейка дебоширов попала в поле зрения наряда ППС, патрулировавшего поезд. Супругов попросили пройти в служебное купе для составления протокола - однако в ответ полицейские услышали только нецензурную брань. Окружающих возмутило поведение пары, и проводник с пассажирами попросили снять граждан с поезда на ближайшей станции. Однако муж не захотел решать этот вопрос более-менее мирно, и поэтому с поезда в Лесозаводске его спустили уже в наручниках. Со станции Ружино супругов доставили в линейный отдел полиции, где были составлены протоколы по статье 20.1 КоАП РФ.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 319 УК РФ: доказательством неподобающего поведения перепивших граждан являются не только многочисленные свидетельские показания, но и записи с нагрудных видеорегистраторов сотрудников полиции.