Житель Приморья попался полиции с гашишем в кармане 10:58, 13 марта Житель Приморья попался полиции с гашишем в кармане
Особый пожароопасный режим введут в Приморье 10:21, 13 марта Особый пожароопасный режим введут в Приморье
Двух подростков спасли в Приморье с оторвавшейся льдины 10:09, 13 марта Двух подростков спасли в Приморье с оторвавшейся льдины
Новостная лента
Март, 13 понедельник
11:34
Пятилетка Миклушевского: Что губернатор сделал в Приморье?
11:34
Политтехнолог губернатора Приморья рассказал о новоселье в СИЗО Эксклюзив
11:25
Митинг в честь воссоединения России с Крымом пройдет в Приморье
11:12
Во Владивостоке началась реконструкция подпорных стен Фото
11:05
Доллар продолжает расти, рубль - падает
10:58
Житель Приморья попался полиции с гашишем в кармане
10:46
Грабитель на улице Находки выхватил у пенсионерки сумку с деньгами
10:34
В Приморье семейная пара устроила пьяный дебош в поезде
10:21
Особый пожароопасный режим введут в Приморье
10:09
Двух подростков спасли в Приморье с оторвавшейся льдины
09:48
Еще один бесстрашный рыбак утопил свое авто в Приморье
09:36
Погода в Приморье сегодня потенциально опасна
09:24
В Приморье зафиксировано 13 возгораний
09:15
Жительнице Приморья грозит 20 лет колонии за продажу конопли оптом
09:13
Пьяный водитель въехал в припаркованный автомобиль во Владивостоке
09:09
Гороскоп на 13 марта
08:50
Часть Владивостока останется без света в понедельник, 13 марта Адреса
08:20
Несколько домов во Владивостоке останутся без водоснабжения 13 марта Адреса
08:16
Во Владивостоке сегодня дождь со снегом
06:03
Лекарства от облысения стало причиной импотенции
04:22
Стало известно, где находится человеческая душа
02:11
Автомобиль стоимостью 45 млн рублей выставлен на продажу в России
00:06
Рабочая неделя в Приморье начнется с осадков и плюсовых температур
Март, 12 воскресенье
23:20
​Новый способ ранней диагностики опасного заболевания стал доступен ученым
22:10
"Луч-Энергия" принимает "Динамо" в Москве
21:36
В Приморье произошло ДТП Фото
21:09
Читать чужие мысли - возможно, - ученые
20:25
Дачники Приморья должны оформить свои «сотки» по закону
19:59
Американские ученые доказали существование инопланетян
19:32
Девушка из Владивостока не смогла задержаться на популярном ТВ-шоу Фото
18:50
Премьера балета «Аполлон» пройдет на Приморской сцене Мариинского в марте
18:20
Названы 13 причин, побуждающие людей заняться сексом
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4095 (34) от 10 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кое-что о Еве
Цветы на обочине
На оборонном заводе похолодало
Ничья в пользу «Луча-Энергии»
Лучший помощник таможенника – с хвостом
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

В Приморье семейная пара устроила пьяный дебош в поезде

Хулиганы попали на видео полиции
Фото: усинск.онлайн Фото: усинск.онлайн
Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Наказание по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) грозит семейной паре, решившей некультурно отдохнуть во время поездки в вагоне поезда «Владивосток - Совгавань»: супруги возрастом 40 и 49 лет приложились к бутылке и не обращали внимание на окружающих - за что и были сняты с поезда, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции.

Семейка дебоширов попала в поле зрения наряда ППС, патрулировавшего поезд. Супругов попросили пройти в служебное купе для составления протокола - однако в ответ полицейские услышали только нецензурную брань. Окружающих возмутило поведение пары, и проводник с пассажирами попросили снять граждан с поезда на ближайшей станции. Однако муж не захотел решать этот вопрос более-менее мирно, и поэтому с поезда в Лесозаводске его спустили уже в наручниках. Со станции Ружино супругов доставили в линейный отдел полиции, где были составлены протоколы по статье 20.1 КоАП РФ.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 319 УК РФ: доказательством неподобающего поведения перепивших граждан являются не только многочисленные свидетельские показания, но и записи с нагрудных видеорегистраторов сотрудников полиции.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Двух подростков спасли в Приморье с оторвавшейся льдины
10:09, 13 марта 2017 Двух подростков спасли в Приморье с оторвавшейся льдины

Выход на лед опасен для жизни

Еще один бесстрашный рыбак утопил свое авто в Приморье
09:48, 13 марта 2017 Еще один бесстрашный рыбак утопил свое авто в Приморье

Выход на лед опасен

В Приморье зафиксировано 13 возгораний
09:24, 13 марта 2017 В Приморье зафиксировано 13 возгораний

Информации о пострадавших нет

Жительнице Приморья грозит 20 лет колонии за продажу конопли оптом
09:15, 13 марта 2017 Жительнице Приморья грозит 20 лет колонии за продажу конопли оптом

Она была задержана при продаже почти 500 граммов наркотика

Пьяный водитель въехал в припаркованный автомобиль во Владивостоке
09:13, 13 марта 2017 Пьяный водитель въехал в припаркованный автомобиль во Владивостоке

Один человек госпитализирован

В Приморье произошло ДТП
21:36, 12 марта 2017 В Приморье произошло ДТП

Обстоятельства случившегося выясняются

Директор УК в Приморье оштрафован за неисполнение жилищного законодательства
17:50, 12 марта 2017 Директор УК в Приморье оштрафован за неисполнение жилищного законодательства

Нарушения выявлены в ходе внеплановой проверки