Особый пожароопасный режим введут в Приморье

За невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности грозит административная и уголовная ответственность

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

В ближайшее время в Приморье будет введён особый противопожарный режим, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации края. Это ежегодная процедура, благодаря которой удаётся существенно снизить количество пожаров в регионе.

В Приморье все службы ведут подготовку к прохождению пожароопасного периода. Для проезда пожарной техники идёт отсыпка дорог, создано 3,5 тысячи километров минерализованных полос, которые защищают населённые пункты от огня, производятся специальные контролируемые палы сухой травы.

В ближайшее время в Приморье будет введен традиционный ежегодный особый противопожарный режим. Почти 90% лесных пожаров происходят по вине человека. Введение особого противопожарного режима позволяет ввести запрет на разведение костров в лесу и проведение сельхозпалов, что существенно снижает возникновение лесных пожаров.

В этом году для борьбы с лесными пожарами на территории Приморья планируется задействовать более двух тысяч специалистов, тысячи единиц техники, в том числе самолёты и вертолёты.

Отметим, при введении особого противопожарного режима запрещено находиться в лесах, разводить открытый огонь и сжигать мусор, а также осуществлять в лесах огнеопасные работы.