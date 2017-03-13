Двух подростков спасли в Приморье с оторвавшейся льдины

Cпециалисты приморской поисково-спасательной службы сняли с оторвавшейся льдины двух 14-летних подростков, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.
Как рассказали в краевом учреждении по делам ГО и ЧС, инцидент произошел в районе острова Скребцова в акватории Амурского залива.
«Оперативному дежурному поступило сообщение, что на оторвавшейся льдине в море уносит детей. Сразу же к месту происшествия была направлена группа спасателей на судне с воздушно подушкой», – сообщили в ведомстве.
Операция по спасению детей осложнялась тёмным временем суток.
«Все завершилось благополучно, медицинская помощь ребятам не потребовалась», – рассказали спасатели.
Специалисты еще раз напоминают, что в связи с потеплением выход на лёд опасен для жизни.