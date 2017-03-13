Еще один бесстрашный рыбак утопил свое авто в Приморье

Бесстрашные приморские рыбаки продолжают выезжать на тонкий лед, не боясь за свою жизнь, сообщает РИА VladNews.
Однако не все могут вернуться на сушу на автомобиле.
В воскресенье, 12 марта, очередной рыбак лишился своего автомобиля. Инцидент произошел в Тавричанке.
Стоит отметить, что смельчак даже не пытался спасть свое авто, так как оно довольно быстро погрузилось под лед.
МЧС предупреждает, что выход на лед опасен для жизни. Из-за плюсовых температур лед стал довольно тонким, поэтому можно лишиться не только своего автомобиля, но и жизни.