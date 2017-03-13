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Погода в Приморье сегодня потенциально опасна

Ожидается сильный ветер и дождь со снегом, обледенение и туман
Фото: meteoinfo.ru Фото: meteoinfo.ru
Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

В Приморье объявлен желтый уровень опасности на сегодня, 13 марта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Гидрометцентр РФ. В регионе ожидается сильный ветер и дождь со снегом, обледенение и туман.

Также желтый уровень опасности присвоен югу Камчатского края и востоку Республики Саха.

Ранее РИА VladNews сообщало, что сегодня,13 марта, погоду в Приморье определяет циклон. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха -5...+8 °C.

Во Владивостоке облачно, осадки (дождь со снегом, мокрый снег). На дорогах скользко. Ветер северный, северо-западный сильный. Температура воздуха +1...+3 °C.

В Уссурийске облачно, небольшие, временами осадки (дождь со снегом). Гололедные явления. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха 0 ...+2 °C.

В Находке облачно, временами осадки. Ветер северо-восточный, северный умеренный до сильного. Температура воздуха 0...+2 °C.

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