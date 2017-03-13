Жительнице Приморья грозит 20 лет колонии за продажу конопли оптом

Она была задержана при продаже почти 500 граммов наркотика

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

В Приморье задержана торговка марихуаной: женщина продала на железнодорожной станции партию наркотика весом около 430 граммов (каннабис был расфасован в два полиэтиленовых пакета), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу дальневосточной транспортной полиции. Покупателем был гражданин, действовавший в рамках мероприятия «Проверочная закупка».

Установлено, что 37-летняя местная жительница была неоднократно судима за кражи и грабеж. На момент совершения преступления она нигде не работала. Женщина пояснила, что наркотик изготовлен ею из кустов дикорастущей конопли, которую она нашла на окраине села.

При обыске в гараже, принадлежащем задержанной, были обнаружены пакет и стеклянная банка с тем же самым наркотиком, весом около 55 граммов.

Возбуждено дело по части 4 статьи 228 УК РФ. Фигурантке уголовного дела грозит до 20 лет колонии. Сейчас женщина находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.