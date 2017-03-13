Пьяный водитель въехал в припаркованный автомобиль во Владивостоке

Один человек госпитализирован

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Минувшей ночью в районе остановки Дальпресс произошло ДТП, в котором пострадали люди, сообщает РИА VladNews.

Транспортное происшествие произошло в районе улицы Комсомольская, 13. Toyota Carina, двигавшаяся со стороны Первой речки, за рулем которой находился водитель в нетрезвом состоянии. В итоге рулевой не справился с управлением на повороте, в результате чего, зацепив бордюр, он «влетел» в припаркованный Nissan March.

В припаркованной автомобили на момент ДТП находилась девушка. В результате удара она сильно ударилась головой об лобовое стекло. Пострадавшая была госпитализирована.