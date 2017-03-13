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Гороскоп на 13 марта

Сегодня могут вспомниться некоторые обиды
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Сегодня звезды гороскопа неожиданно могут напомнить вам о старых обидах или неприятных моментах, сообщает 1001 Гороскоп. Также не исключены и другие поводы для расстройства. Ничего не поделаешь, день склоняет к тому, чтобы зацикливаться на любых мелочах, в том числе и неприятных. То, мимо чего в другое время вы прошли бы, даже не заметив, сегодня может вызвать в душе целую гамму чувств. Впрочем, особенность дня – стремление делать слона из каждой мухи – может обернуться и другой стороной, принеся немало пользы. Так, сегодня будут легче обычного даваться точные науки, умственный труд и любая другая работа, требующая повышенной концентрации внимания.

Сегодня ситуация в делах у Овна может резко измениться. Какой-то проект, в котором он был совершенно уверен, сегодня может обернуться неожиданной стороной. Возможно, Овну придется бороться за результат, который, как ему казалось, уже лежит у него в кармане. Звезды гороскопа советуют Овну отнестись к этому философски. Пускай не все идет так гладко, как хотелось бы, но окончательные точки над «i» еще не расставлены, а значит, все в его руках.

Сегодня Тельца будут раздражать практически все, кому не посчастливилось оказаться на его пути! Тельцу даже может казаться, что окружающие намеренно выводят его из себя. Впрочем, звезды гороскопа говорят, что причину раздражительности Тельцу стоит поискать внутри, а не снаружи. Найдя пару минут для расслабляющей медитации и дыхательной гимнастики, Телец обнаружит, что мир изменился к лучшему как по волшебству!

Сегодня от Близнецов может потребоваться оказать кому-то покровительство или помощь. Возможно, речь идет о профессиональной консультации или дружеском совете, а может быть, Близнецам придется поделиться с кем-то своими знаниями, информацией, опытом или связями. Звезды гороскопа советуют Близнецам сегодня не жалеть времени, потраченного на оказание помощи другим. Добрые дела стоят того: они способны поднять Близнецов не только в их собственных глазах, но и в глазах окружающих.

Сегодня в течение дня Раку придется столкнуться с таким досадным явлением, как непонимание окружающих. Казалось бы, дело привычное, однако оно рискует выбить Рака из колеи и отразиться на его настрое. Ощущение, что его не слышат, а если и слышат, то неправильно понимают, может преследовать Рака весь день. Чтобы избавиться от этого чувства, Раку сегодня следует направить энергию на занятие своими личными делами, не посвящая в них окружающих. И по возможности свести общение к минимуму!

Сегодня Лев может получить интересную для него информацию буквально из воздуха: из слухов, наблюдений, случайного разговора. В обычный день эта информация не вызвала бы его интерес, однако сегодня Лев сумеет максимально воспользоваться ей. День наделяет его повышенными аналитическими способностями, позволяющими Льву по крупицам делать правильные выводы. Как настоящий Шерлок Холмс, он сумеет докопаться до сути – на благо всем и, конечно, себе.

Сегодня – отличный день для Дев, чья работа связана с деньгами: бухгалтеров, финансистов, бизнесменов. Впрочем, и остальные Девы в течение дня, скорее всего, столкнутся с необходимостью позаботиться о финансовой стороне своих дел. Возможно, Деве понадобится заняться подсчетами трат или оценить прибыльность той или иной своей идеи. Сегодня любая деятельность, направленная на приведение в порядок денежных дел, будет даваться ей особенно легко.

Сегодня день идеален для осуществления любых самостоятельных планов Весов. Собственный бизнес, творчество, учеба, домашние дела или любой другой личный участок работ – везде, где Весы сами отвечают за результат, их ожидает успех. А вот в любых делах, где им приходится полагаться на окружающих или тем более испытывать на себе их давление, Весам следует приготовиться к неожиданностям. Увы, но в этих вопросах сегодня далеко не все пойдет гладко.

Сегодня Скорпион, чья работа связана с творчеством или с генерацией креативных идей, может испытать недостаток вдохновения. Не отчаивайтесь, это временное затишье – скорее всего, уже в ближайшие дни ситуация изменится. Сегодня же ждать капризную музу Скорпиону настолько же бесполезно, как и дожидаться у моря погоды. Вместо этого ему гораздо эффективнее, засучив рукава, заняться текущими делами, не требующими для своей реализации никаких творческих искр.

Сегодня в течение дня Стрельцу стоит больше прислушиваться к словам других, чем говорить самому. Именно из чужих мыслей и идей он почерпнет нужную ему информацию. Кроме того, готовность Стрельца слушать сегодня может неожиданно снискать ему расположение окружающих. Другими словами, Стрельцу стоит держать уши открытыми, а рот на замке, и тогда молчание для него действительно может обернуться золотом.

Сегодня звезды гороскопа советуют Козерогу сконцентрироваться на тех делах, где он все решает сам. Чужие советы, «мозговой штурм» и тем более навязчивое руководство будут выбивать его из колеи, плачевно сказываясь на результате. Зато если окружающие дадут ему возможность спокойно посидеть, решая поставленную перед ним задачу, Козерог способен творить чудеса! Вот почему сегодня ему стоит всячески избегать бушующих вокруг него бурь, отгородившись от всех невидимой перегородкой.

Сегодня Водолею надо держать себя в руках, чтобы не испортить отношения с окружающими! Своими едкими замечаниями и колкостями он способен провоцировать людей на ответные шаги. Виной же всему раздражительность, которую Водолею будет трудно держать под контролем, а также его критический взгляд на мир. Однако обуздать себя, проявив дипломатичность, ему сегодня все-таки придется – если, конечно, Водолею небезразлично отношение к нему близких и друзей.

Сегодня Рыбы не будут отличаться повышенным терпением: они готовы, как спичка, вспыхнуть по любому поводу! Окружающие, да и вся обстановка вокруг способны их раздражать. Звезды гороскопа предупреждают: скопившееся напряжение может заставить сегодня Рыб действовать необдуманно и резко. Им следует расслабиться, а в критические моменты считать до десяти, чтобы не сказать или не сделать то, о чем впоследствии Рыбы пожалеют.

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