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Общество

Во Владивостоке сегодня дождь со снегом

На дорогах гололедные явления
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Сегодня, 13 марта, погоду в Приморье определяет циклон. В крае осадки, местами сильные. Гололедные явления. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха -5...+8 °C, сообщает Примпогода. 


Во Владивостоке облачно, осадки (дождь со снегом, мокрый снег). На дорогах скользко. Ветер северный, северо-западный сильный. Температура воздуха +1...+3 °C.

В Уссурийске облачно, небольшие, временами осадки (дождь со снегом). Гололедные явления. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха 0 ...+2 °C.

В Находке облачно, временами осадки. Ветер северо-восточный, северный умеренный до сильного. Температура воздуха 0...+2 °C.

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