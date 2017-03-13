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Лекарства от облысения стало причиной импотенции

Ученые ставят мужчин перед трудным выбором
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Ученые предупредили мужчин об опасности препаратов от облысения, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на ФАН. Прием таких лекарств в течение длительного времени приводит к потере эректильной функции.

Исследование, в рамках которого специалисты выяснили опасность таблеток от облысения, провели в Германии. По его итогам медики пришли к выводу, что те мужчины, которые принимали лекарства от облысения длительное время, гораздо чаще страдают от импотенции.

Даже после отказа от таких таблеток пациенты еще три года страдали от эректильной дисфункции. Кроме того, часть из них столкнулись с проблемами с либидо.

В числе опасных препаратов оказались усиливающий рост волос финастерид, а также дутастерид, используемый для лечения простаты.

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