Во Владивостоке автомобилист протаранил ограждение автостоянки, зацепив пешехода

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, воскресенье, 12 марта , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошло ДТП с участием одного автомобиля, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в районе улицы Олега Кошевого, 1в. По известным данным, водитель не справился с управлением своего транспортного средства, когда у последнего лопнуло на ходу колесо. В результате автомобиль марки Nissan Tiida снес два дорожных знака, зацепил проходящего мимо пешехода и протаранил бетонные ограждения автостоянки супермаркета, расположившегося неподалеку. При инциденте никто не пострадал, пешеход отделался легким испугом.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.