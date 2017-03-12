В Приморье джип протаранил легковой автомобиль 14:56, 12 марта В Приморье джип протаранил легковой автомобиль (Видео)
Приморец распивал алкоголь с убитым собутыльником в квартире 14:56, 12 марта Приморец распивал алкоголь с убитым собутыльником в квартире
Приморский автолюбитель отправил свой авто в кювет 13:44, 12 марта Приморский автолюбитель отправил свой авто в кювет (Фото)
Новостная лента
Март, 12 воскресенье
15:13
Пятилетка Миклушевского: Что губернатор сделал в Приморье?
15:13
Политтехнолог губернатора Приморья рассказал о новоселье в СИЗО Эксклюзив
15:13
Приморцы в ожидании массового суицида детей Фото
14:56
В Приморье джип протаранил легковой автомобиль Видео
14:56
Приморец распивал алкоголь с убитым собутыльником в квартире
13:44
Приморский автолюбитель отправил свой авто в кювет Фото
13:22
Вор-домушник ограбил свою соседку в Приморье Фото
12:52
Длительный сон наносит вред здоровью
12:21
Браконьеры с убитым оленем попали в засаду на «Земле леопарда» Фото
11:43
Ученые добились больших успехов в создании искусственного интеллекта
11:11
Полиция проводит проверку по факту драки возле бара во Владивостоке
10:39
В Большом Камне сгорел рыбный завод Фото
10:08
Приморцы не заботятся о безопасности своих детей
09:32
Во Владивостоке сегодня ожидаются осадки
09:01
Гороскоп на 12 марта
06:40
Причины крушения самолета Ту-154 в Сочи: последние новости
04:31
За вейпинг и кальяны можно будет получить штраф
02:23
Более 30 заключенных ульяновской колонии порезали себе вены
00:07
Инопланетяне существуют, - ученые
Март, 11 суббота
23:16
Студента ударило током в голову от iPhone
22:04
Ученые узнали секрет продолжительной жизни людей, - ученые
21:01
Квартира в жилом доме горела в Приморье
20:37
Весенние каникулы у приморских школьников уже не за горами
19:03
Препараты от облысения приводят к импотенции, - ученые
18:44
Девочка из Владивостока скоро сможет услышать родного брата Видео
18:03
Мужчина с монтировкой напал на двух девушек во Владивостоке
17:34
Школьники Владивостока сыграли в игру вместе с Жэкой Видео
17:04
«Черные-риэлторы» - убийцы осуждены в Приморье
16:31
Юные самбисты Приморья встретились на крупных соревнованиях во Владивостоке
16:21
Кошачий праздник прошел во Владивостоке Фото
15:57
Владивостокцы открыли купальный сезон Видео
15:33
Владивосток появился на карте "убитых" дорог Видео
15:17
Очередной автомобиль ушел под лед в Приморье
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4095 (34) от 10 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кое-что о Еве
Цветы на обочине
На оборонном заводе похолодало
Ничья в пользу «Луча-Энергии»
Лучший помощник таможенника – с хвостом
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Приморец распивал алкоголь с убитым собутыльником в квартире

Возбуждено уголовное дело
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 12 марта , РИА Vladnews.

Мужчина убил своего собутыльника, а после продолжать "застолье" в квартире с трупом еще сутки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТТВ.

Инцидент произошел в поселке Дунай, ЗАТО город Фокино. В ходе распития горячительных напитков, между приятелями произошла ссора. Один из них нанес оппоненту несколько ударов в области сердца. От полученных травм хозяин жилища скончался на местеУбив своего собутыльника, мужчина еще сутки продолжал возлияние алкоголем в квартире убитого. 

Об инциденте в полицию доложили друзья погибшего, которые пришли его навестить. Подозреваемый в убийстве мужчина 42 лет был задержан. Как выяснилось, он недавно отбывал наказание в местах не столь отдаленных за жестокое убийство и расчленение двух человек. Подозреваемого арестовали, и на период следствия мужчина будет содержаться под стражей. 

Убитый 35-летний мужчина, по словам местных жителей, часто употреблял алкоголь в компании с сомнительными личностями.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Приморский автолюбитель отправил свой авто в кювет
13:44, 12 марта 2017 Приморский автолюбитель отправил свой авто в кювет

Обстоятельства случившегося выясняются

Браконьеры с убитым оленем попали в засаду на «Земле леопарда»
12:21, 12 марта 2017 Браконьеры с убитым оленем попали в засаду на «Земле леопарда»

Нарушителей взяли с поличным

В Большом Камне сгорел рыбный завод
10:39, 12 марта 2017 В Большом Камне сгорел рыбный завод

Обстоятельства случившегося выясняются

Причины крушения самолета Ту-154 в Сочи: последние новости
06:40, 12 марта 2017 Причины крушения самолета Ту-154 в Сочи: последние новости

Слухи не перестают утихать

Более 30 заключенных ульяновской колонии порезали себе вены
02:23, 12 марта 2017 Более 30 заключенных ульяновской колонии порезали себе вены

По данному факту проводится проверка

Студента ударило током в голову от iPhone
23:16, 11 марта 2017 Студента ударило током в голову от iPhone

Телефон находился на подзарядке

Мужчина с монтировкой напал на двух девушек во Владивостоке
18:03, 11 марта 2017 Мужчина с монтировкой напал на двух девушек во Владивостоке

Налетчик устранил конкуренток