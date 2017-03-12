Приморец распивал алкоголь с убитым собутыльником в квартире

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, воскресенье, 12 марта , РИА Vladnews.

Мужчина убил своего собутыльника, а после продолжать "застолье" в квартире с трупом еще сутки, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТТВ.

Инцидент произошел в поселке Дунай, ЗАТО город Фокино. В ходе распития горячительных напитков, между приятелями произошла ссора. Один из них нанес оппоненту несколько ударов в области сердца. От полученных травм хозяин жилища скончался на местеУбив своего собутыльника, мужчина еще сутки продолжал возлияние алкоголем в квартире убитого.

Об инциденте в полицию доложили друзья погибшего, которые пришли его навестить. Подозреваемый в убийстве мужчина 42 лет был задержан. Как выяснилось, он недавно отбывал наказание в местах не столь отдаленных за жестокое убийство и расчленение двух человек. Подозреваемого арестовали, и на период следствия мужчина будет содержаться под стражей.

Убитый 35-летний мужчина, по словам местных жителей, часто употреблял алкоголь в компании с сомнительными личностями.