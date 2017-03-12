Читать чужие мысли - возможно, - ученые

Эксперимент доказал, что есть способ "проникнуть в чужую голову"

Владивосток, воскресенье, 12 марта , РИА Vladnews.

Ученые из Америки провели множество экспериментов, которые подтвердили возможность читать чужие мысли, сообщает РИА Vladnews со ссылкой на ФАН.

Суть методики довольно проста - человек выдает свои мысли при помощи мимики. Обладая знаниями, можно с точностью до 70% рассказать, о чем в тот или иной момент думает человек. Особенно плохо скрывают свои мысли те, кто эмоции контролировать не умеет. В разряд «нечитабельных» ученые отнесли и умозаключения, к которым приходит человек в результате логического размышления.



