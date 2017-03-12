Дачники Приморья должны оформит свои «сотки» по закону

В противном случае, можно лишиться участка

Владивосток, воскресенье, 12 марта , РИА Vladnews.

Приморские дачники должны поторопиться и оформить официально свои участки, в противном случае их «сотки» могут стать чьим-то гектаром, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ОТВ.

Некоторые приморцы обеспокоены тем, что их земельные участки – дачи и огороды – попадают под раздачу гектаров из-за того, что права на землю не зарегистрированы официально. Владельцам дач и огородов нужно не затягивать и как можно быстрее оформить землю в собственность.

Есть участки, которые люди вполне законно получили еще в советское время. Но дело в том, что они не имеют границ в государственном кадастре недвижимости, соответственно, не отражены в федеральной информационной системе “На Дальний Восток”, с помощью которой сегодня по закону ведется предоставление дальневосточных гектаров. Сейчас выбрать гектар можно при помощи космического снимка. Если на нем видно, что это дачный участок, заявителю предложат выбрать гектар в другом месте.

Чтобы не лишиться земельного участка, его необходимо оформить по всем требованиям законодательства. Чтобы внести сведения о границах земельных участков в государственный кадастр недвижимости, гражданам, имеющим правоустанавливающие документы на землю, необходимо обратиться к кадастровым инженерам.

Напомним, согласно новому федеральному закону каждый житель России может получить один гектар землив безвозмездное пользование в любом из девяти регионов Дальнего Востока, в том числе в Приморье. Процедура оформления участка серьезным образом упрощена – необходимо выполнить семь шагов.

О том, какова тайная «кухня», на которой готовится выдача «дальневосточных гектаров» в Приморском крае, корреспонденту РИА VladNews рассказал житель Владивостока Андрей Каракулин. С ноября 2016 года у него накопился богатый опыт в получении гектаров по данной госпрограмме, так как он помогал своим родственникам и друзьям в получении земельных участков.