Американские ученые доказали существование инопланетян

Всплески радиоволн не дают покоя специалистам

Владивосток, воскресенье, 12 марта , РИА Vladnews.

Астрофизики из Америки заметили интенсивные всплески радиоволн, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. Это может свидетельствовать о том, что жизнь существует и на других планетах.

Такие волны в космическом пространстве фиксирует радиотелескоп. Исследователи считают, что источником волн могут быть установленные на других планетах передатчики, которые шлют сигналы за пределы нашей галактики. Отмечается огромная мощность импульсов, а это означает лишь только то, что они не имеют ничего общего с земных происхождением. Именно поэтому не исключено, не исключено, что это творение инопланетного разума.