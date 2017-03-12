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Общество

Девушка из Владивостока не смогла задержаться на популярном ТВ-шоу

Новый сезон шоу "Холостяк" стартовал на ТНТ
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, воскресенье, 12 марта , РИА Vladnews.

Антонина Нагорнюк, девушка из владивостока, которая успешно прошла кастинг на популярное ТВ-шоу "Холостяк", не смогла задержаться на проекте, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Несмотря на эффектное появление девушки , а она вышла из лимузина в костюме барабанщицы и с соответствующим атрибутом, новый герой телепроекта Илья Глинников, играющий Глеба в сериале "Интерны", не выбрал ее в качестве претендентки на его сердце. Однако, Илья Глинников обратился именно к ней со словами благодарности: "Спасибо тебе, что ты пришла сюда". 

Из 25 пришедших на отбор участниц в шоу остались всего 15 девушек. Антонина же посчитала такой выбор несправедливым. 

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