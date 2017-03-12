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Названы 13 причин, побуждающие людей заняться сексом

Ученые провели опрос
Фото: 20to30.com Фото: 20to30.com
Владивосток, воскресенье, 12 марта , РИА Vladnews.

Ученые из Америки выяснили, почему люди занимаются сексом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Специалисты провели опрос среди населения в возрасте от 17 до 25 лет. Таким образом стало известно, что не только инстинкт продолжения рода и стремление получить удовольствие побуждает людей к сексу. 

Данные опроса показали, что существует 13 причин, которые влияют  на занятия любовью. Среди них страстное желание обладать партнером, подтверждение высоких чувств, стремление сбросить напряжение, пополнить сексуальный опыт и повысить самооценку. 

Кроме того респонденты не забыли отметить, что это еще и выполнение супружеского долга. 

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