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Культура

Премьера балета «Аполлон» пройдет на Приморской сцене Мариинского в марте

Сюжет спектакля рассказывает путь от рождения сына Зевса Аполлона, до его становления
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, воскресенье, 12 марта , РИА Vladnews.

26 марта в рамках премьерного вечера одноактных балетов Джорджа Баланчина впервые на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке будет показан балет «Аполлон», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службуПриморской сцены Мариинского театра. Премьера приурочена к 135-летию со дня рождения композитора Игоря Стравинского.

Как отмечают в департаменте культуры Приморья, создание этого шедевра мировой неоклассической хореографии было обусловлено встречей трёх мастеров Джорджа Баланчина, Игоря Стравинского и Сергея Дягилева.

«Сергей Дягилев и его труппа «Русские сезоны» считались лидерами европейского балета в начале XX века. Импресарио неустанно представлял публике новые имена и новые направления. Одним из его открытий стал начинающий хореограф Джордж Баланчин. Именно благодаря Дягилеву и его заказу на балет “Аполлон” началось долгое творческое сотрудничество Стравинского и Баланчина», - комментируют в ведомстве.

После постановки «Аполлона» Баланчин стал самым влиятельным хореографом. В своих воспоминаниях он признавал, что этот балет был поворотным моментом в его биографии, во многом благодаря гениальной музыке Игоря Стравинского. Баланчин был потрясён музыкой к балету. Сюжет спектакля рассказывает путь от рождения сына Зевса Аполлона, до его становления. По воле своего отца Аполлон должен стать покровителем искусств. Для этого его обучают три музы – Каллиопа, Терпсихора и Полигимния.

Отметим, также в Вечере одноактных балетов Джорджа Баланчина 26 марта будут показаны «Шотландская симфония» на музыку Феликса Мендельсона и «Серенада» на музыку Петра Чайковского.

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