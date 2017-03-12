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Директор УК в Приморье оштрафован за неисполнение жилищного законодательства

Нарушения выявлены в ходе внеплановой проверки
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 12 марта , РИА Vladnews.

Решением суда генеральный директор ООО «Амарант-Сервис-2» из Находки заплатит штраф в 50 тысяч рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. 

Как рассказали в государственной жилищной инспекции Приморского края, в ходе внеплановой выездной проверки сотрудниками ведомства выявлены факты ненадлежащего обслуживания многоквартирного дома.

«Ведомством были выданы предписания заменить оконные блоки в подъезде дома №13 по улице Советской, установить светильники с энергосберегающими лампами и другого оборудования», – сообщили в ведомстве.

Однако в установленный срок предписание жилинспекции руководством управляющей компании не было исполнено.

«На основании обращения в суд государственной жилищной инспекции Приморского края директор ООО “Амарант-Сервис-2” признан виновным в нарушении жилищного законодательства и оштрафован на 50 тысяч рублей», – сообщили в государственной жилищной инспекции Приморского края.

Всего с начала 2017 года инспекцией в рамках жилищного надзора и лицензионного контроля проведено 50 проверок, по результатам которых составлено 54 протокола об административных правонарушениях.

Только за февраль текущего года ведомством рассмотрено 64 дела об административных правонарушениях в сфере жилищного законодательства, привлечено к ответственности 34 физических и юридических лица.

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