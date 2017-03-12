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Спорт

"Луч-Энергия" принимает "Динамо" в Москве

Начало матча в 02:00 по Владивостоку
Фото: ФК Фото: ФК "Луч-Энергия"
Владивосток, воскресенье, 12 марта , РИА Vladnews.

12 марта в рамках 26-го тура ФОНБЕТ-Первенства ФНЛ сезона-2016/2017 "Луч-Энергия" будет принимать лидера лиги ФК "Динамо-Москва" в Химках, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ФК. Начало матча в 19 часов по московскому времени (02:00 по Владивостоку). 

Обслуживать эту встречу будет судейская бригада во главе с арбитром из Ростова-на-Дону Сергеем Ивановым.

После прошедших 26-ти туров "Луч-Энергия" имеет в своем активе 33 очка и занимает 9 место в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям подмосковные "Химки". На счету "Динамо" сейчас 55 очков и хорошие шансы на повышение в классе по окончанию сезона.

В матче первого круга наша команда уступила именитым оппонентам со счетом 2:3. Статистика всех встреч также в пользу москвичей. В чемпионатах и Первенствах России соперники встречались 9 раз. Отметим, что ни в одной игре не было ничейного исхода - дважды победу праздновали наши футболисты и 7 побед на счету "Динамо". Разница мячей 8-18.

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