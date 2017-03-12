Стало известно, где находится человеческая душа

Теория религиозных конфессий опровергнута

Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Человеческая душа пребывает в микроскопических трубочках клеток головного мозга, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Ученые провели эксперимент, который доказал, что душа есть не что иное, как "биокомпьютер", хранящий в себе информацию. Во время клинической смерти мозг снижает свою активность, но сведения в микротрубочках остаются неизменными. Ученые сообщают, что смерть - это ни что иноке, как подобие сна.

Таким образом, специалисты опровергли теорию религиозных конфессий о том, что некоторые души попадают в ад за свои грехи, а другие улетают на небеса.