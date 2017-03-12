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Стало известно, где находится человеческая душа

Теория религиозных конфессий опровергнута
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 13 марта , РИА Vladnews.

Человеческая душа пребывает в микроскопических трубочках клеток головного мозга, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

Ученые провели эксперимент, который доказал, что душа есть не что иное, как "биокомпьютер", хранящий в себе информацию. Во время клинической смерти мозг снижает свою активность, но сведения в микротрубочках остаются неизменными. Ученые сообщают, что смерть - это ни что иноке, как подобие сна.  

Таким образом, специалисты опровергли теорию религиозных конфессий о том, что некоторые души попадают в ад за свои грехи, а другие улетают на небеса.

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