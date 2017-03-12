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На территории Приморского края введен пожароопасный сезон

Зафиксировано 15 возгораний
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 12 марта , РИА Vladnews.

За прошедшие сутки на территории Приморского края произошло 15 пожаров., сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

На тушении было задействовано 122 человека личного состава и 32 единицы техники. По данным спутникового мониторинга Владивостокского филиала ФГБУ НЦУКС по состоянию на 8 часов утра выявлено 30 тепловых аномалий в 7-и муниципальных образованиях: Михайловский район (3), Партизанский район (2), Пограничный район (10), Уссурийский городской округ (2), Ханкайский район (7), Хорольский район (4), Шкотовский район (2)

Проверяются.

напомним, что приказом Департамента лесного хозяйства от 06 марта 2017 года № 326 на территории Приморского края введен пожароопасный сезон.

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