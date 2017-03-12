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​Новый способ ранней диагностики опасного заболевания стал доступен ученым

Опыты успешно проведены на лабораторных мышах
Фото: likar.info Фото: likar.info
Владивосток, воскресенье, 12 марта , РИА Vladnews.

Ученые из России научились диагностировать инфаркт на ранних стадиях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. Специальные наночастицы, которые способны находить поврежденные участки сердечной ткани.

Теперь "умные" не только диагностируют заболевание, но и сами направят лекарство в нужное место, при этом не причинив вреда другим органам. Исследователи провели опыт над лабораторными мышами, который показал, что методика работает успешно. Дело за малым - выяснить, как воспримет новый способ лечения человеческий организм. 

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