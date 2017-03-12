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В Приморье джип протаранил легковой автомобиль

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: aksubayevo.ru Фото: aksubayevo.ru
Владивосток, воскресенье, 12 марта , РИА Vladnews.

В Приморье произошло ДТП, сообщает РИА VladNews.

Инцидент случился в городе Артем, в районе пересечения улиц Вокзальная и Герцена. Джип протаранил легковой автомобиль в правый бок. В результате оба автомобиля получили внешние повреждения. При инциденте никто не пострадал. Предполагается, что авария случилась по причине того, что один из автолюбителей не пропустил другого участника движения. 

На месте происшествия движение замедленно. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться сотрудникам ДПС.

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