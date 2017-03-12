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Культура

Вор-домушник ограбил свою соседку в Приморье

Мужчина дал признательные показания
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, воскресенье, 12 марта , РИА Vladnews.

В дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило заявление 50-летней местной жительницы о краже из ее квартиры на улице Арсеньева, cообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД  России по Приморью. Потерпевшая оценила причиненный ущерб в 34 тысячи рублей.

Мужчина 46-ти лет проник в квартиру, взломав замок входной двери. Как оказалось, грабитель был соседом потерпевшей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий, полицейские установили личность злоумышленника. В отделе полиции мужчина дал признательные показания, а также рассказал о еще одном аналогичном преступлении.

Часть похищенного имущества изъята и возвращена владелице.

Следственным подразделением отдела МВД России по городу Уссурийску возбуждены уголовные дела по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют причастность фигуранта уголовных дел к ранее совершенным преступлениям.

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