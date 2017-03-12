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Длительный сон наносит вред здоровью

Ученые проводили исследование около 13-ти лет
Фото: balaharazborka.ru Фото: balaharazborka.ru
Владивосток, воскресенье, 12 марта , РИА Vladnews.

Ученые из Америки выяснили. что длительный сон не менее опасен, чем недосыпание, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН.

На изучение данного факта было потрачено более 13 лет. Исследователи выяснили, что если спать более 9 часов в сутки, то негативные последствия не заставят себя долго ждать. К примеру, люди, которые спали по много часов в сутки, чаще других страдали болезнью Альцгеймера. 

Чтобы выявить эту закономерность, был проведен специальный эксперимент. Участников разделили на три группы. Первая группа спала по 6-9 часов в сутки. Вторая - не более 6 часов. А третья проводила во сне более 10 часов в сутки. Эксперимент показал, что 230 человек из третьей группы страдают слабоумием, а 180 - болезнью Альцгеймера. 

Причина проста: во время сна объем головного мозга уменьшается, что и приводит к подобного рода отклонениям. 

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