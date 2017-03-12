Браконьеры с убитым оленем попали в засаду на «Земле леопарда»

Нарушителей взяли с поличным

Владивосток, воскресенье, 12 марта , РИА Vladnews.

Сразу двоих вооруженных нарушителей задержали государственные инспекторы «Земли леопарда», сообщает РИА Vladnews со ссылкой нап ресс-службу заповедника. Браконьеров, пробравшихся в охранную зону национального парка, взяли с поличным: помимо незарегистрированного ружья в руках у них оказались останки оленя.

Следы охотников были обнаружены в ходе патрулирования территории неподалеку от села Занадворовка. Из-за больших проталин преследование группы людей по следам было невозможно, в связи с чем инспекторы приняли решение организовать засаду на тропе, ведущей из леса в село. Ожидания оправдались: браконьеры действительно возвращались домой в село уже с добычей. Заметив нарушителей, сотрудники «Земли леопарда» быстро окружили их, не оставив и шанса на побег.

Встреча с государственными инспекторами застала браконьеров врасплох, поэтому спрятать охотничьи трофеи или оружие они не успели. Изъяв охотничий нож, нелегальное ружье и семь патронов к нему, сотрудники нацпарка обратили внимание на останки убитого копытного - с собой у незваных гостей «Земли леопарда» были голова и конечности взрослого самца оленя. Предположительно, ранее охотники уже успели разделать тушу животного и вынести из леса мясо, а теперь вернулись на место преступления за останками своей жертвы.

«К сожалению, преступление было совершено на территории, которая помимо того, что это охранная зона нацпарка, также является и землей охотхозяйства, то есть находится еще и под защитой департамента охотнадзора, – отметил Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране. – Несмотря на это, нарушители решились пойти на риск, слепо веря в свою безнаказанность. Печально, что пережившего эту непростую зиму оленя весной ждала такая горькая участь – погибнуть от рук браконьеров. Однако мы надеемся, что за свое деяние задержанные понесут справедливое наказание».

При этом один из браконьеров оказался рецидивистом: в январе его уже задерживали в охранной зоне «Земли леопарда» с другим нелегальным ружьем. Инспекторы доставили нарушителей в местное отделение полиции для дальнейшего разбирательства и привлечения к уголовной ответственности. За незаконную охоту им грозит штраф до 300 тысяч рублей либо принудительные работы сроком до двух лет.