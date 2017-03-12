Полиция проводит проверку по факту драки возле бара во Владивостоке 11:11, 12 марта Полиция проводит проверку по факту драки возле бара во Владивостоке
Во Владивостоке сегодня ожидаются осадки 09:32, 12 марта Во Владивостоке сегодня ожидаются осадки
Гороскоп на 12 марта 09:01, 12 марта Гороскоп на 12 марта
Новостная лента
Март, 12 воскресенье
12:39
Пятилетка Миклушевского: Что губернатор сделал в Приморье?
12:39
Политтехнолог губернатора Приморья рассказал о новоселье в СИЗО Эксклюзив
12:39
Приморцы в ожидании массового суицида детей Фото
12:21
Браконьеры с убитым оленем попали в засаду на «Земле леопарда» Фото
11:43
Ученые добились больших успехов в создании искусственного интеллекта
11:11
Полиция проводит проверку по факту драки возле бара во Владивостоке
10:39
В Большом Камне сгорел рыбный завод Фото
10:08
Приморцы не заботятся о безопасности своих детей
09:32
Во Владивостоке сегодня ожидаются осадки
09:01
Гороскоп на 12 марта
06:40
Причины крушения самолета Ту-154 в Сочи: последние новости
04:31
За вейпинг и кальяны можно будет получить штраф
02:23
Более 30 заключенных ульяновской колонии порезали себе вены
00:07
Инопланетяне существуют, - ученые
Март, 11 суббота
23:16
Студента ударило током в голову от iPhone
22:04
Ученые узнали секрет продолжительной жизни людей, - ученые
21:01
Квартира в жилом доме горела в Приморье
20:37
Весенние каникулы у приморских школьников уже не за горами
19:03
Препараты от облысения приводят к импотенции, - ученые
18:44
Девочка из Владивостока скоро сможет услышать родного брата Видео
18:03
Мужчина с монтировкой напал на двух девушек во Владивостоке
17:34
Школьники Владивостока сыграли в игру вместе с Жэкой Видео
17:04
«Черные-риэлторы» - убийцы осуждены в Приморье
16:31
Юные самбисты Приморья встретились на крупных соревнованиях во Владивостоке
16:21
Кошачий праздник прошел во Владивостоке Фото
16:08
Рабочая неделя в Приморье начнется с осадков и плюсовых температур
15:57
Владивостокцы открыли купальный сезон Видео
15:33
Владивосток появился на карте "убитых" дорог Видео
15:17
Очередной автомобиль ушел под лед в Приморье
15:01
Группа парней центр Владивостока превратила в ринг Видео
14:28
Во Владивосток теперь виза не нужна Видео
14:04
Руководитель не выплачивал сотрудникам зарплату в Приморье
13:36
Весна пришла во Владивосток Видео
Газета «Владивосток» и РИА VladNews объявляет фотоконкурс «Я – самая-самая»

Электронные версии
4095 (34) от 10 марта 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Кое-что о Еве
Цветы на обочине
На оборонном заводе похолодало
Ничья в пользу «Луча-Энергии»
Лучший помощник таможенника – с хвостом
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Происшествия

Браконьеры с убитым оленем попали в засаду на «Земле леопарда»

Нарушителей взяли с поличным
Фото: Фото: "Земля леопарда"
Владивосток, воскресенье, 12 марта , РИА Vladnews.

Сразу двоих вооруженных нарушителей задержали государственные инспекторы «Земли леопарда», сообщает РИА Vladnews со ссылкой нап ресс-службу заповедника. Браконьеров, пробравшихся в охранную зону национального парка, взяли с поличным: помимо незарегистрированного ружья в руках у них оказались останки оленя.

Следы охотников были обнаружены в ходе патрулирования территории неподалеку от села Занадворовка. Из-за больших проталин преследование группы людей по следам было невозможно, в связи с чем инспекторы приняли решение организовать засаду на тропе, ведущей из леса в село. Ожидания оправдались: браконьеры действительно возвращались домой в село уже с добычей. Заметив нарушителей, сотрудники «Земли леопарда» быстро окружили их, не оставив и шанса на побег.

Встреча с государственными инспекторами застала браконьеров врасплох, поэтому спрятать охотничьи трофеи или оружие они не успели. Изъяв охотничий нож, нелегальное ружье и семь патронов к нему, сотрудники нацпарка обратили внимание на останки убитого копытного - с собой у незваных гостей «Земли леопарда» были голова и конечности взрослого самца оленя. Предположительно, ранее охотники уже успели разделать тушу животного и вынести из леса мясо, а теперь вернулись на место преступления за останками своей жертвы.

«К сожалению, преступление было совершено на территории, которая помимо того, что это охранная зона нацпарка, также является и землей охотхозяйства, то есть находится еще и под защитой департамента охотнадзора, – отметил Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране. – Несмотря на это, нарушители решились пойти на риск, слепо веря в свою безнаказанность. Печально, что пережившего эту непростую зиму оленя весной ждала такая горькая участь – погибнуть от рук браконьеров. Однако мы надеемся, что за свое деяние задержанные понесут справедливое наказание».

При этом один из браконьеров оказался рецидивистом: в январе его уже задерживали в охранной зоне «Земли леопарда» с другим нелегальным ружьем. Инспекторы доставили нарушителей в местное отделение полиции для дальнейшего разбирательства и привлечения к уголовной ответственности. За незаконную охоту им грозит штраф до 300 тысяч рублей либо принудительные работы сроком до двух лет.

comments powered by Disqus
Похожие новости
В Большом Камне сгорел рыбный завод
10:39, 12 марта 2017 В Большом Камне сгорел рыбный завод

Обстоятельства случившегося выясняются

Причины крушения самолета Ту-154 в Сочи: последние новости
06:40, 12 марта 2017 Причины крушения самолета Ту-154 в Сочи: последние новости

Слухи не перестают утихать

Более 30 заключенных ульяновской колонии порезали себе вены
02:23, 12 марта 2017 Более 30 заключенных ульяновской колонии порезали себе вены

По данному факту проводится проверка

Студента ударило током в голову от iPhone
23:16, 11 марта 2017 Студента ударило током в голову от iPhone

Телефон находился на подзарядке

Мужчина с монтировкой напал на двух девушек во Владивостоке
18:03, 11 марта 2017 Мужчина с монтировкой напал на двух девушек во Владивостоке

Налетчик устранил конкуренток

«Черные-риэлторы» - убийцы осуждены в Приморье
17:04, 11 марта 2017 «Черные-риэлторы» - убийцы осуждены в Приморье

Две фигурантки дела были освобождены в зале суда

Неизвестный отобрал кошелек у жителя Владивостока
10:36, 11 марта 2017 Неизвестный отобрал кошелек у жителя Владивостока

Подозреваемый взят под стражу