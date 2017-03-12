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Ученые добились больших успехов в создании искусственного интеллекта

Это способствует улучшению жизни людей
Фото: hyser.com.ua Фото: hyser.com.ua
Владивосток, воскресенье, 12 марта , РИА Vladnews.

Китай достиг прогресса в процессе создания искусственного интеллекта, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. Ученые предполагают, что искусственный интеллект улучшит жизнь людей, а также поспособствует социально-экономическому развитию.

Прогресс фиксируется уже с 2016 года. Отметим, что власти КНР намерены ускорить технологию создания искусственного интеллекта и научно-исследовательские разработки в других отраслях, согласно проекту плана социально-экономического развития Китая на 2017 год.

Напомним, к 2021 году в Китае планируют создать искусственный интеллект для диагностики и назначения лечения онкологических заболеваний.

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