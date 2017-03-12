Полиция проводит проверку по факту драки возле бара во Владивостоке

Полиция проводит проверку по факту драки около бара на улице Светланская во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Как сообщили в пресс-службе УМВД по Приморью, сейчас опрашиваются очевидцы происшествия, устанавливаются личности участников конфликта и степень тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего. Мужчина 35-ти лет пострадал в результате случившегося. Он госпитализирован в городскую больницу.
Напомним, ранее РИА VladNews сообщало, что в субботу, 11 марта, в районе улицы Светланская, 7 группа молодых людей совершила нападение на троих парней. Данный инцидент попал в камеру видеорегистратора. Что стало причиной конфликта – неизвестно.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.