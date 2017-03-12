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В Большом Камне сгорел рыбный завод

Обстоятельства случившегося выясняются
Фото: Фото:
Владивосток, воскресенье, 12 марта , РИА Vladnews.

Тревожное сообщение о пожаре поступило на пульт оперативного дежурного в 17 часов 12 минут, сообщает РИА VladNews. Горел склад баночной продукции на рыбоперерабатывающем заводе. 

На место происшествия поочередно выдвинулись два пожарных расчета. Из склада валил густой дым, который был виден со всех концов города. локализовать возгорание удалось в течении нескольких минут. Пожар уничтожил складское помещение общей площадью 50 кв.м и хранящуюся в нем продукцию. Информации о пострадавших нет.

В причинах случившегося еще предстоит разобраться специалистам. 

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